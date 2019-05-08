Как повлияют антииранские санкции США на рынок нефти?
Сложно сказать какое именно влияние будет иметь введение санкций США против Ирана на мировой рынок нефти.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках заседания Национального комитета нефти в Баку.
"Влияние будет, но какое именно - сказать сложно. На мой взгляд радикального влияние не должно быть", - сказал министр.
Министр отметил, что Азербайджан в рамках соглашения ОПЕК+ постоянно ведет обсуждения с секретариатом ОПЕК, а также с представителями стран-участниц соглашения.
Шахбазов добавил, по ожиданиям, до июня Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не планируют принимать каких-либо односторонних решений по поводу добычи нефти.
Отметим, что восьмого мая 2018 года США объявили о том, что выходят из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливают все санкции против страны, в том числе санкции в отношении других стран, которые ведут бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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