ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску премиальной карты Black Edition платежной системы Mastercard. Она предоставляет держателям ряд таких привилегий, как персональное обслуживание, доступ в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key. Кроме того, во время путешествий владельцы карт могут воспользоваться консьерж-сервисом, предусматривающим помощь при бронировании билетов на разные виды транспорта, развлекательные мероприятия, а также при поиске свободных номеров в отелях и пр. Данная услуга предусматривает круглосуточное обслуживание по выделенному телефонному номеру и посредством электронной почты.

Держателям карт Black Edition доступны выгодные условия по страхованию. Так, программа покрывает путешествия клиентов как внутри страны, так и за рубежом и распространяется также на членов семьи, сопровождающих владельца карты во время поездки. Программа включает зимние виды спорта, а также покрывает такие риски, как экстренные медицинские расходы, несчастный случай во время поездки и задержку рейса.

Член правления, директор департамента развития розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Дмитрий Галашев отметил: "Black Edition - привилегированная карта, которая предоставляет широкие возможности своим владельцам. Банк ВТБ (Азербайджан) дополнил ее еще большими привилегиями. Карта является мультивалютной и позволяет клиентам проводить операции в четырех различных валютах - манат, рубль, доллар США, евро. При этом комиссия за конвертацию не взимается. Для всех счетов карты действует кешбэк в размере 1%, который возвращается по безналичным операциям свыше 100 манатов (или эквивалент в другой валюте) за рубежом. Еще одним преимуществом является начисление до 4,5% годовых на остаток по счету. Уверен, что такой набор бонусов позволит с комфортом пользоваться картой".

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