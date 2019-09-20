В Азербайджане подорожало золото
Цена на золото в Азербайджане 20 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 15,232 маната, до 2557,7860 маната, унция серебра - на 0,3276 маната, до 30,4195 маната, унция платины - на 21,284 маната, до 1602,5135 маната, унция палладия - на 76,228 маната, до 2783,7330 маната.
|
Название
|
20.09.2019
|
19.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2557,7860
|
2542,5540
|
Серебро
|
XAG
|
30,4195
|
30,0919
|
Платина
|
XPT
|
1602,5135
|
1581,2295
|
Палладий
|
XPD
|
2783,7330
|
2707,5050
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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