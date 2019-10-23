На фоне нестабильной ситуации в мировой экономике инвестиции в зерновой рынок привлекательны как никогда, отметил в своем выступлении на проходящей в Баку одиннадцатой международной зерновой торговой конференции "Global Grain Outlook" главный редактор издания AgriCensus (Великобритания), аналитик Томас Хогтон, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам аналитика, несмотря на то, что экономические показатели региональных держав в текущий период сравнительно нормальные, ожидания инвесторов и общая картина глобальной экономики весьма двусмысленны. В частности, цены на нефть марки Brent вновь снизились до 55 долларов, существует угроза войны на Ближнем Востоке, опасность коллапса в Китае и краха валют развивающихся стран, в том числе Турции, Аргентины и Бразилии.

Инвесторы, отметил аналитик, начинают обращать внимание на риски на мировом рынке, и это привлекает их к стабильным секторам экономики. "Может быть АПК - не лучшее место, куда инвестировать, но этот сектор на данный момент куда стабильнее нефтяного рынка", - сказал Хогтон.

Касаясь макроэкономических показателей сельского хозяйства, аналитик сообщил, что рынок пшеницы находится на высоком уровне благодаря продукции Канады, США, Казахстана и Черноморского региона. Цены на пшеницу в основном ориентированы на российский рынок, а цены на ячмень обещают подняться из-за снижения производства в Казахстане и Аргентине. Ситуация с кукурузой и соей неоднозначна. Показатели продолжают оставаться высокими, но динамика начинает падать вниз. При этом Бразилия и Аргентина продолжают увеличивать производство, но в 2020 году поставки продукции должны заметно снизиться из-за погодных условий. Цены на сою падают в Китае, Аргентине и Бразилии, в том числе из-за сильного влияния доллара.

Хогтон также рассказал и о перспективах и различных позициях относительно будущего зернового рынка. Так, сославшись на прогноз J.P.Morgan, аналитик сообщил, что климатические изменения и нехватка воды в будущем сильно повлияют на эффективность мирового АПК, оказывая давление на фермеров, которым станет сложнее производить дешевую продукцию. Технологии поставок будут иметь ограниченные инвестиционные позиции. Наука и технологии в какой-то момент будут не в состоянии регулировать показатели роста, а тем временем продолжится рост населения. Увеличение численности населения одновременно с ростом благосостояния будут устойчиво повышать спрос на сельхозпродукцию.

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