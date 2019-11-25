День самых крупных скидок - "Черная Пятница" - ежегодно отмечается в последнюю пятницу ноября. В этом году он попадает на 29 ноября. Во всем мире люди ещё за несколько месяцев вперёд отмечают этот день в календаре и составляют список покупок, чтобы не упустить огромные скидки.

"Черная Пятница" до сих пор не особо запоминалась огромными скидками в Азербайджане, но объявив скидки до 60% на все товары, Kontakt Home решил принести международную традицию в нашу страну. Да еще эти мега-скидки будут действовать целых 3 дня: с 29 ноября до 1 декабря.

Почему покупатели должны ждать Международный День Скидок?

Самая большая причина - это экономия. Ожидаемый обвал цен позволит оставить в семейном бюджете до 30% заработанных средств. Поэтому рекомендуем вам составить список товаров заранее. В дни скидок покупатели смогут приобрести утюг за 19 манатов, смартфон за 89 манатов, телевизор всего за 199 манатов.

Конечно, стоит подождать Черную Пятницу, но постарайтесь закупиться в первые часы скидок, так как товары, который вы хотите приобрести, могут закончиться в магазине. Что бы не воевать за товар с другими покупателями, можете воспользоваться скидками онлайн. Так как те же скидки параллельно будут на сайте www.kontakt.az. Плюс ко всему, онлайн-покупатели смогут воспользоваться скидками не только с понедельника по воскресение, а также 2 декабря, во всемирный день "Кибер понедельника".

От смартфона до ноутбука, от стиралки до мясорубки, от мебели до текстиля все товары будут на скидке до 60%. Одним словом, благодаря огромным скидкам в Kontakt Home, которые в целом будут действовать с 29 ноября до 2 декабря, каждый сможет обустроить свой дом с нуля. Так что, выделите эти даты красным в календаре.

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