Азербайджан развернул беспрецедентную программу поддержки бизнеса и населения из-за коронавируса

Распространение коронавируса в мире усилило кризисные тенденции в мировой экономике.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

"Экономические и транспортные связи между странами ослабли, цена на нефть упала более чем вдвое, введены ограничения для людей в разных странах, что привело к определенным проблемам. К сожалению, эта пандемия достигла и нашей страны", - сказал Бадамов.

Однако, добавил наш собеседник, в Азербайджане по поручению Президента Ильхама Алиева были приняты своевременные превентивные меры: "Это закрытие границ, введение ограничений на определенные сферы деятельности и принятие мер по локализации коронавируса в стране. Своевременные профилактические меры позволили свести к минимуму количество инфекций и смертей в Азербайджане. Государство призвало граждан оставаться дома. Помимо этого, Оперативный штаб при Кабинете министров установил особый карантинный режим для минимизации передвижения людей".

Президент Ильхам Алиев призвал предпринимателей не закрывать рабочие места, а также поручил Кабмину выделить из государственного бюджета 1 миллиард манатов и создать определенные рабочие группы, напомнил эксперт.

Были созданы 4 рабочие группы и определены 10 программ и 20 направлений в этих рабочих группах в области экономической деятельности, макроэкономической стабильности, поддержки бизнес-структур, государственной поддержки малообеспеченного населения. Эти программы обеспечивают финансовую поддержку 304 000 работников, 44 000 предприятий и 292 000 отдельных микропредприятий, государственную поддержку в погашении кредитов и ипотечных кредитов, также поддержка была оказана в размере 2,5 миллиарда манатов другим сферам деятельности. Хочу отметить, что Азербайджан является единственной страной в регионе, которая оказывает государственную поддержку бизнесу и малообеспеченным людям с таким большим объемом финансирования", - подчеркнул депутат.

Парламентарий также заметил, что введение особого карантинного режима привело к вынужденной приостановке деятельности в некоторых секторах экономики: "В результате прекращения деятельности тех или иных предприятий предприниматели столкнулись с трудностью выплаты зарплат работникам, вследствие чего десятки тысяч людей столкнулись с риском потерять работу. Однако государство оказывает такую финансовую поддержку предпринимателям и людям, которая позволит предприятиям восстановить в прежнем объеме работу после прекращения карантинного режима, а также обеспечит сохранение социального статуса людей, работающих на дому".

Депутат считает, что в возникший из-за коронавируса сложный экономический период, предоставление налоговых льгот и привилегий предприятиям, а также государственная поддержка банковских кредитов означает предвидение трудностей, с которыми эти предприятия столкнутся при возобновлении деятельности в будущем.

"Сфера налоговых льгот и привилегий широка и состоит из 12 наименований. Это позволит предпринимателям продолжить свою деятельность без внесения дополнительных платежей. Выдачу государственной 60-процентной гарантии на новые кредиты на сумму 500 миллионов манатов; максимальную процентную ставку по кредитам не более 15 процентов, срок кредитов до 3-х лет; а также субсидирование 10-процентного пункта процентной ставки за первый год по действующим банковским кредитам без государственной гарантии в размере 1 миллиарда манатов можно оценивать как новые возможности, предоставляемые государством для бизнеса", - полагает наш собеседник.

В заключении парламентарий отметил, что государство оказывает поддержку как предприятиям, так и гражданам в рамках своих финансовых возможностей. "Будучи ответственными гражданами, давайте служить здоровью самих себя и окружающих, следуя призыву государства оставаться дома", - заключил Азер Бадамов.