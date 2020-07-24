В связи с продлением ужесточенного карантинного режима до 5 августа в субботу и воскресенье электрички по Абшеронской кольцевой ходить не будут, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

25 и 26 июля и 1 и 2 августа будет полностью прекращено движение электропоездов Баку-Сумгайыт.

В остальные дни пассажироперевозки будут осуществляться по обычному графику.

В нерабочие и праздничные дни 31 июля и 3 августа будут работать электропоезда Баку-Хырдалан-Сумгайыт, отправляющиеся в 17:30 и 18:35, и электропоезда Баку-Пиршаги-Сумгайыт, отправляющиеся в 17:40 и 19:05.

Также будут работать электропоезда Сумгайыт-Пиршаги-Баку, отправляющиеся в 07:40 и 09:15, и Сумгайыт-Хырдалан-Баку, отправляющиеся в 08:00 и 09:20.