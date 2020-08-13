Из доставленных в Азербайджан новых такси 10 уже введены в эксплуатацию.

Об этом в четверг сказала Trend пресс-секретарь министерства транспорта, связи и высоких технологий Гюнель Гёзалова, передает Day.Az.

По ее словам, новые такси переданы в пользование граждан в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"В частности, хочу подчеркнуть, что эти такси, доставленные из Великобритании, оснащены модулями, предотвращающими передачу коронавируса от пассажира к водителю и наоборот. Эти детали устанавливаются во всех такси", - подчеркнула Гёзалова.

Она добавила, что доставленные в страну 100 новых "лондонских такси" будут обслуживать население в Баку.

"Одним из важнейших аспектов станет то, что эти автомобили можно будет заряжать как дома, так и на специально оборудованных станциях", - подытожила Гюнель Гёзалова.

Отметим, что автомобили конфигурации Smart могут проехать на электричестве до 130 километров, после чего можно поменять режим. А это означает сведение к нулю причинение вреда окружающей среде и экологии.