Состоялось первое заседание Координационного совета Азербайджана

Под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана, председателя Координационного совета Али Ахмедова состоялось первое заседание Совета с целью проведения национальной оценки рисков противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД /ФТ), подготовки к 5-му раунду оценки соответствующим экспертным комитетом Совета Европы (МАНИВЭЛ) и обсуждения других вопросов.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве экономики, открывая мероприятие, Али Ахмедов отметил, что в рамках мер по дальнейшему расширению применения принципов открытости, прозрачности и подотчетности, повышению финансовой прозрачности, поддержке институтов гражданского общества и усилению общественного контроля, а также продвижению Открытого правительства был принят "Национальный план действий по развитию открытого правительства на 2020-2022 годы", утвержденный Указом Президента Азербайджана от 27 февраля 2020 года. Согласно 3-й части Плана действий, был создан Координационный совет, состоящий из должностных лиц соответствующих государственных органов и общественных объединений, с целью периодического проведения национальной оценки рисков (НОР) по ПОД/ФТ, для гармонизации национального законодательства с международными нормами и стандартами в сфере ПОД / ФТ, а также для координации подготовки к пятому раунду оценки, запланированному Комитетом Совета Европы МАНИВЭЛ по Азербайджану.

Затем заместитель министра экономики Азербайджана - председатель правления Службы финансового мониторинга Ровшан Наджаф рассказал о правовой базе для внедрения НОР и процессе оценки системы ПОД/ФТ.

Было отмечено, что во время проведения первой НОР в 2014-2015 годах использовались различные методологии, а также методология, предоставленная Всемирным банком. На заседании было предложено сотрудничество в следующем году с Советом Европы в рамках программы "Партнерство во имя надлежащего управления" для проведения стратегического анализа и оценки рисков в конкретных областях, указанных в вышеупомянутом Постановлении Кабинета министров, а также сотрудничество с Агентством США по международному развитию для оценки рисков ПОД/ФТ для неправительственных организаций. В ходе мероприятия поступила инициатива создания соответствующих рабочих групп для оценки системы ПОД/ФТ. Было отмечено, что в 2022 году ожидается 5-й раунд оценки системы ПОД/ФТ Азербайджана, комитетом Совета Европы МАНИВЭЛ. Таким образом, будет оцениваться как соответствие национального законодательства международным стандартам ПОД/ФТ, принятым Рабочей группой по финансовым мерам (ФАТФ), так и эффективность системы ПОД/ФТ.

На мероприятии была представлена ​​информация о механизме работы предложенных рабочих групп по оценке системы ПОД /ФТ, а также даны ответы на вопросы участников.