В Карабахе создаются зоны "зеленой" энергетики

Ведутся работы по созданию зоны "зеленой" энергетики в Карабахе.

Об этом сказал журналистам министр энергетики Парвиз Шахбазов, сообщает в понедельник Day.Az.

По его словам, в настоящее время в Карабахском регионе ведутся работы по созданию солнечных и ветровых электростанций.