https://news.day.az/economy/1341649.html В Карабахе создаются зоны "зеленой" энергетики
В Карабахе создаются зоны "зеленой" энергетики
Ведутся работы по созданию зоны "зеленой" энергетики в Карабахе.
Об этом сказал журналистам министр энергетики Парвиз Шахбазов, сообщает в понедельник Day.Az.
По его словам, в настоящее время в Карабахском регионе ведутся работы по созданию солнечных и ветровых электростанций.
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