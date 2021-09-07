Таможенные органы Азербайджана и Турции активизируют совместную борьбу с наркотиками

В соответствии с Планом действий между Государственным таможенным комитетом Азербайджана (ГТК) и Министерством торговли Турции по повышению эффективности сотрудничества и взаимопомощи в таможенной сфере на 2021/2022 годы сотрудники Главного таможенного правоохранительного управления Министерства торговли братской страны прибыли в Азербайджан с рабочим визитом.

Как сообщили во вторник Day.Az в ГТК, седьмого сентября в Госкомитете прошла встреча с турецкой делегацией.

Во встрече принимали участие начальник Главного оперативно-следственного управления ГТК Азербайджана, генерал-майор таможенной службы Масум Расулов и начальник Главного таможенного правоохранительного управления Министерства торговли Турции Мурат Яман, а также другие уполномоченные лица.

Целью встречи было создание совместной рабочей группы для эффективной организации отношений между таможенными органами Азербайджана и Турции, обсуждения возможностей текущего и будущего сотрудничества.

Приветствуя гостей, Масум Расулов ​​рассказал об отношениях между таможенными органами двух братских стран и нововведениях, внедренных в таможенной службе Азербайджана. Начальник Главного управления ГТК выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего расширения этих отношений. Было отмечено, что осуществление взаимного обмена опытом и информацией, организация совместных учений может принести пользу для обеих сторон в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Выразив благодарность за теплую встречу, Мурат Яман высоко оценил отношения между двумя странами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об успешных результатах, достигнутых таможенными органами двух стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков за соответствующий период текущего года, укреплении сотрудничества в этой сфере и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи была достигнута договоренность об усилении борьбы с незаконным оборотом наркотиков и дальнейшем углублении связей, и с обеих сторон были назначены уполномоченные лица для деятельности в этом направлении.

В ГТК отметили, что в соответствующей договоренности отразилось проведение тренингов для сотрудников оперативных отделов таможенных органов Турции и Азербайджана, а также обмен опытом между кинологическими службами.

Визит турецкой делегации продлится до 10 сентября.