Азербайджан и "Лукойл" обсуждают проекты в области альтернативной энергетики

"Лукойл" интересуется не только нефтяными и газовыми месторождениями в Азербайджане, обсуждаются проекты и в области альтернативной энергетики. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Лукойл" наш давний партнер, мы тесно работаем. Это [Шах-Дениз] наш не первый проект. "Лукойл" сегодня проявляет интерес также не только к нефтяным и газовым месторождениям, также и к альтернативной энергетике. Мы консультируемся, работаем", - сказал он.