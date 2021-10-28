В качестве альтернативы поставкам газа в Европу из России можно рассматривать только "Южный газовый коридор".

Об этом, как передает Day.Az, сообщает журнал The Economist.

Как отмечает автор материала, этот проект поможет снизить долю российского газа в некоторых странах, к примеру, в Болгарии, где 33% спроса можно будет удовлетворить с поставками голубого топлива из Азербайджана.

Кроме того, планируется построить трубопровод из Израиля длиной почти 2 тыс. км, что может обеспечить еще около 20 млрд куб. м в год.

"Тем не менее этого не хватит, чтобы обеспечить топливом всю Европу. Полный отказ от российского газа - чрезмерно амбициозная затея, даже в более продолжительной перспективе",- говорится в статье.

Рекордно высокие цены на газ в Европе вызваны повышенным спросом (в связи с восстановлением экономики и погодными факторами), конкуренцией с Азией за сжиженный природный газ (СПГ) и ограниченным предложением со стороны "Газпрома" - крупнейшего поставщика Европы, обеспечивающего около трети объема поставок в данный регион.

Наблюдаемый сегодня газовый кризис в Европе еще раз продемонстрировал важность диверсификации маршрутов и источников поставок голубого топлива. В нынешних обстоятельствах вопрос расширения "Южного газового коридора", по которому газ с гигантского азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в конце 2020 года начал транспортироваться в Европу, становится все более актуальным.

Недавно член правления Регулирующего органа Италии в областях энергетики, сетей и окружающей среды (ARERA) Стефано Салья заявил, что увеличение импорта через "Южный газовый коридор" сделает Европу менее уязвимой в ситуации с перебоями в поставках. По его словам, нынешний газовый кризис в Европе ясно показывает, что строительство Трансадриатического газопровода было правильным выбором.