Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для региона

Одним из важных итогов исторической Победы Азербайджана в 44-дневной войне является вопрос, связанный с открытием Зангезурского коридора. Он нашел отражение и в трехстороннем заявлении, подписанном в Москве 10 ноября 2020 года. Открытие Зангезурского коридора имеет большое значение для развития региона.

Как сказал Trend в субботу, комментируя данный вопрос, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров, 2020 год золотыми буквами вписан в историю Азербайджана. С Победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в регионе возникли новые реалии, передает Day.Az.

"Как известно, открытие Зангезурского коридора послужит многим целям. В том числе Азербайджан соединится с Турцией новым транспортным проектом. Четыре года назад в Баку состоялась официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Зангезурский коридор станет вторым направлением после Баку-Тбилиси-Карс, которое соединит две страны. Тем самым для Азербайджана появятся новые возможности. В то же время будут соединены железной дорогой основная часть Азербайджана и Нахчыванская АР страны. Кроме того, Азербайджан требует, чтобы в находящемся под контролем Армении Западном Зангезуре, в Мегри была построена автомобильная дорога, так как для полноценной работы Зангезурского коридора должны быть построены и железная, и автомобильная дороги. Также хочу отметить, что уже начались работы по строительству железной дороги Барда-Агдам. Она является частью коридора Горадиз - Агбенд - Зангезур", - сказал Искендеров.

Как сказал Trend старший советник Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов, открытие Зангезурского коридора представляет большое значение как для Азербайджана, так и для других стран региона.

Он отметил, что для Азербайджана этот коридор, в первую очередь, послужит оптимизации коммуникации между основной частью страны и ее Нахчыванской АР и обеспечению через Нахчыван прямого выхода в Турцию, что в свою очередь повысит значение Транскаспийского транспортного коридора.

"Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности и для других стран - Армении, России и Ирана. Для Армении это получение более стабильного выхода в Россию и Иран. Создание таких условий поспособствует интенсивному развитию связей между странами в регионе и формированию среды сотрудничества. В этом контексте высоко оценивается потенциал платформы регионального сотрудничества в формате "3+3, который был предложен после войны. Зангезурский коридор открывает новое окно возможностей для политического сближения стран региона", - сказал Гусейнов.