Азербайджан стал третьим по величине поставщиком газа в Италию

Азербайджан является самым крупным поставщиком сырой нефти в Италию, а теперь благодаря Трансадриатическому трубопроводу (TAP) - третьим по величине поставщиком газа.

Как передает Day.Az, об этом сказал Euractiv посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде.

"В прошлом году мы поставили в Италию около семи миллиардов кубометров газа. В ходе визита министр энергетики Азербайджана отметил, что при сохранении нынешних темпов роста добычи наш экспорт газа в Италию к концу этого года может достичь 9,5 миллиарда кубометров по долгосрочным и спотовым контрактам. Министр также отметил наличие возможности для транспортировки 10-процентной водородной смеси по ТАР после расширения газопровода. И как раз в эти дни руководство консорциума ТАР заявило о выходе газопровода на максимальную мощность. Речь идет о 33 миллионах кубометров в сутки, или в среднем о примерно 12 миллиардах кубометров в год, из которых 10,5 миллиарда кубометров приходятся на Италию", - сказал Ахмедзаде.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.