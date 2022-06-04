ACWA Power готова работать с Азербайджаном по проектам декарбонизации

Компания ACWA Power (Саудовская Аравия) готова работать с Азербайджаном по проектам декарбонизации, производству водорода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу директор по инвестициям (CIO) ACWA Power Клайв Тертон в ходе специальной сессии "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий" в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

"Принимать участие в заключительной сессии энергетического форума в Шуше - большая гордость", - сказал он.

Тертон отметил готовность Азербайджана стать флагманом, первой страной, которая сможет достичь нулевых выбросов.

"Говоря о Карабахе, отмечу, что этот регион имеет большой потенциал как в области установки солнечных, так и ветряных электростанций. Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном по этим проектам. Также мы готовы работать и по проектам декарбонизации, производству водорода", - сказал он.

Тертон добавил, что компания заинтересована и в сотрудничестве по строительству "умных" городов.

"Создание таких проектов также способствует достижению сокращения выбросов углекислого газа и переходу к "зеленым" технологиям", - подчеркнул он.