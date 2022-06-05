Иран и Азербайджан будут совместно разрабатывать газовый проект «Шахдениз»

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Исламская Республика Иран и Азербайджан будут совместно разрабатывать азербайджанский газовый проект "Шахдениз", - сообщает Mehr.

Как передает Day.Az, развитие отношений со всеми странами, особенно с соседними государствами, является основной внешней политикой страны в администрации президента Раиси, сказал он, добавив, что опыт ирано-азербайджанского партнерства в проекте "Шахдениз" также является хорошим опытом, который может проложить путь для определения совместной работы на каспийских нефтегазовых месторождениях.

Иранское издание отмечает, что в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи отправился из Тегерана в Баку, чтобы принять участие в Бакинской энергетической неделе, а также провести переговоры с высокопоставленными азербайджанскими чиновниками.