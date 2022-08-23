Азербайджан придает особое значение обеспечению продовольственной безопасности

В целях обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане предприняты необходимые шаги не только сегодня, но уже с октября 2021 года. Об этом свидетельствуют различные указы главы государства, а также постановления Кабинета министров и определенные льготы. При этом до 31 декабря 2022 года вводится временное регулирование вывоза из страны 28 наименований продовольственных товаров. Также были предприняты необходимые шаги по формированию запаса продуктов питания.

Об этом Day.Az сказал эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

Экономист подчеркнул, что вопрос продовольственной безопасности всегда должен находиться в центре внимания, также должны приниматься различные меры по стимулированию импорта.

"Необходимо использовать определенные механизмы поддержки для стимулирования деятельности местных предпринимателей. В настоящее время некоторые учреждения в Азербайджане оказывают непосредственную поддержку предпринимателям. Однозначно выделяются два направления, поддерживающие продовольственную безопасность: стимулирование импорта и местного производства. Для стимулирования импорта в течение определенного периода, естественно, могут применяться определенные налоговые и таможенные льготы. В то же время возможно сделать это, предоставив определенную финансовую поддержку и льготные кредиты местным предпринимателям", - пояснил он.

По мнению нашего собеседника, в настоящее время существует большая потребность в развитии отрасли перерабатывающей промышленности.

"Перерабатывающая промышленность имеет в Азербайджане большой потенциал с точки зрения сырьевого потенциала. Для развития перерабатывающей промышленности требуются дополнительные льготы. Потому что внушительное количество нашей сельскохозяйственной продукции экспортируется за границу в виде сырья. В Азербайджан завозится как сельскохозяйственная продукция, так и продукция других отраслей в виде сырья. В этом направлении важнейшим вопросом является акцентирование внимания на развитии АПК как сырьевой базы местной сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности", - подытожил Эльданиз Амиров.

Абдул Керимханов