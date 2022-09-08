В Баку пройдет азербайджано-российский межрегиональный форум.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Сейчас в Баку находится заместитель председателя правительства РФ Александр Новак для участия в заседании рабочей группы России, Азербайджана и Ирана по вопросам развития международного транспортного коридора Север-Юг. До конца года запланировано осуществить ряд контактов и визитов на высоком уровне. Все сферы взаимодействия будут охвачены. Надеюсь, что это все удастся провести. Связи субъектов РФ с Азербайджаном имеют хорошую добавленную стоимость к развитию всего спектра наших отношений", - сказала она.