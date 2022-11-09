Более 27 тонн рыбы отправили из Ростовской области РФ в Азербайджан

В октябре из Ростовской области (РФ) в Азербайджан отправили более 27 тонн рыбы и рыбной продукции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

"Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований..." - пишет источник.