https://news.day.az/economy/1519074.html В Карабахе идет работа по открытию пропускного пункта Агбенд - Шахин Багиров
В Карабахе идет работа по открытию пропускного пункта Агбенд - Шахин Багиров
В Карабахе мы работаем над открытием пропускного пункта Агбенд.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях ведутся работы по открытию новых коридоров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре