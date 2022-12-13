В Карабахе идет работа по открытию пропускного пункта Агбенд

В Карабахе мы работаем над открытием пропускного пункта Агбенд.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях ведутся работы по открытию новых коридоров.