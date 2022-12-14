ГТК призвал пассажиров к соблюдению правил "зеленого коридора"

Мы призываем пассажиров к соблюдению правил "зеленого коридора".

Как передает Day.Az, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Это важный вопрос. Мы хотим, чтобы пассажиры, преодолевающие большие расстояния, в частности совершающие длительные перелеты, могли комфортно и быстро проходить по "зеленому коридору" [зона упрощенного таможенного контроля]. Однако некоторые пассажиры пытаются пронести телефоны, золото. Большая часть таких предметов обнаруживается при прохождении "зеленого коридора". Этот вопрос находится в центре внимания. Мы призываем соблюдать правила "зеленого коридора", - сказал Багиров.