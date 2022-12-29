Великобритания стремится расширить свое присутствие в секторе ВИЭ Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Великобритания рассматривает энергетику, инфраструктуру, сельское хозяйство, ИКТ, здравоохранение, а также финансовые и профессиональные услуги как наиболее перспективные сферы сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал торговый комиссар Его Величества по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео, передает Day.Az.

"Мы определили шесть секторов экономики, которым мы хотим помочь развиваться через нашу совместную межправительственную комиссию", - сказал Полео.

По его словам, общий объем торговли товарами и услугами между Великобританией и Азербайджаном с апреля 2021 по март 2022 года составил 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Он отметил, что основной экспорт из Великобритании в Азербайджан включает технологии, инженерное оборудование и нефтяную технику, а также услуги.

"За тридцать лет двусторонних отношений Великобритания была единственным крупнейшим прямым иностранным инвестором в Азербайджане. Только BP инвестировала 84 миллиарда долларов. В 2021 году мы договорились с Президентом Ильхамом Алиевым, что в дальнейшем наше внимание будет сосредоточено на поддержке диверсификации экономики Азербайджана", - добавил он.

Кроме того, Великобритания является первым международным партнером, поддержавшим работы Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA) по обезвреживанию наземных мин на освобожденных территориях. Это одна из важнейших программ, в рамках которой правительство Великобритании поддерживает Азербайджан.

Другим приоритетом в азербайджано-британском сотрудничестве являются возобновляемые источники энергии, и, как сказал комиссар по торговле, Великобритания рада видеть, что компания BP расширяет свое присутствие в секторе возобновляемых источников энергии Азербайджана.

"В этой связи мы приветствуем соглашение о реализации проекта солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраильском районе Азербайджана и с нетерпением ожидаем его завершения", - сказал он.

"Я также надеюсь, что правительство наилучшим образом воспользуется генеральным планом, разработанным BP, который включает рекомендации и предложения по декарбонизации", - добавил Полео.

По словам торгового комиссара, Азербайджан обладает большим потенциалом возобновляемых источников энергии, и это та область, в которой энергетическое сотрудничество Великобритании и Азербайджана должно быть расширено.

"На местах уже работает более 40 британских компаний, обладающих потенциалом в области чистой энергетики. Они знают рынок и обладают опытом, чтобы помочь Азербайджану достичь своих целей в области возобновляемых источников энергии. Мы провели нашу первую конференцию по энергетическому переходу, на которую пригласили ведущие компании из Великобритании рассказать о чистом росте, оффшорной ветроэнергетике и декарбонизации. Это ясно показывает, что британские компании заинтересованы в азербайджанском рынке и готовы предоставлять свои продукты и услуги в любое время и везде, где это необходимо", - отметил он.

Великобритания также готова поделиться своим опытом в области использования морской ветроэнергетики с Азербайджаном, добавил Полео.

"Как страна с одной из крупнейших установленных мощностей оффшорной ветроэнергетики в мире и рядом крупнейших проектов в Европе, мы готовы поделиться британским опытом развития отрасли с Азербайджаном", - сказал он.

Полео отметил, что Великобритания также помогла с финансированием дорожной карты по оффшорной ветроэнергетике для Азербайджана, которая была запущена совместно со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) в июне этого года.

"Позже в том же месяце, в рамках пятой сессии Совместной межправительственной комиссии между Великобританией и Азербайджаном, мы организовали посещение азербайджанской делегацией во главе с министром Шахбазовым крупнейшей в мире подключенной к сети плавучей оффшорной ветроэлектростанции в Кинкардайне. Великобритания стремится к достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году, что означает, что мы расширили наши возможности в широком спектре технологий использования возобновляемых источников энергии. Через нашу межправительственную рабочую группу мы активно делимся опытом Великобритании, чтобы помочь Азербайджану развивать сектор чистой энергетики", - отметил он.

Полео отметил, что, в целом, сотрудничество с Азербайджаном, а также с Центральной Азией является высоким приоритетом для Великобритании.

"Я курирую торговую работу в 14 странах Восточной Европы и Центральной Азии. Последние данные показывают, что торговые отношения между Великобританией и этими 14 странами оцениваются в 44 миллиарда фунтов стерлингов. Центральная Азия - ключевая часть нашего успеха. Вот почему мы недавно инвестировали больше торговых ресурсов в Казахстан и Узбекистан, где, как мы думаем, есть возможности сделать еще больше", - сказал он.

Более того, как отметил комиссар по торговле, увеличение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который является одним из основных транспортных маршрутов в Центральной Азии, является приоритетом для правительства Великобритании для диверсификации маршрутов поставок с Востока на Запад.

По словам комиссара по торговле, ТМТМ, также известный как Средний коридор, важен для экономики всего региона.

"Это может стать альтернативным или дополнительным транзитным маршрутом для экспорта из Китая в Европу. Страны региона начали серьезно работать над повышением потенциала ТМТМ. Мы понимаем, что существует потребность в инвестициях для развития потенциала и решения различных административных и технических задач на маршруте, таких как интеграция системы документооборота и таможенных систем стран маршрута, увеличение вместимости судов и многие другие", - сказал он.

Полео отметил, что для этого требуются совместные усилия стран Транскаспийского маршрута, и Великобритания готова оказать необходимую поддержку, будь то оцифровка или наращивание потенциала портов, помощь в обеспечении финансирования, привлечение частного сектора или помощь в оптимизации работы железных дорог.