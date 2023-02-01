К сведению арендаторов квартир

За уклонение арендатором жилого помещения, переданного в аренду Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом с последующим обязательством продажи, от своевременной и полной выплаты расходов на содержание принадлежащей ему площади, а также расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством, предусмотрен штраф в размере от ста до ста пятидесяти процентов от суммы платежей, подлежащих уплате.

Как сообщает в среду Day.Az, это отражено в изменении в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Кроме того, за препятствование выбору способа управления зданием арендаторам жилого помещения, сдаваемого в аренду Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом с последующим обязательством продажи, в порядке, установленном Жилищным кодексом Азербайджанской Республики, должностные лица будут оштрафованы на сумму от трехсот до восьмисот манатов, а юридические лица - на сумму от тысячи до двух тысяч манатов.