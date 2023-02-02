https://news.day.az/economy/1534195.html В Азербайджане будет подготовлен первичный проект госбюджета на 2024 год
В Азербайджане будет подготовлен первичный проект госбюджета на 2024 год
Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение "О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозных показателей", передает Day.Az.
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