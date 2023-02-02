В Азербайджане будет подготовлен первичный проект госбюджета на 2024 год
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение "О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозных показателей", передает Day.Az.

Новость обновляется