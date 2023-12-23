Казахстан, Азербайджан и Грузия играют решающую роль в Среднем коридоре

Казахстан, Азербайджан и Грузия играют важную роль в качестве транзитных маршрутов для Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend старший научный сотрудник корпорации RAND и бывший посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни.

"Роль Среднего коридора возрастает по нескольким причинам, в том числе из-за недавнего возросшего политического риска морских перевозок через Россию", - подчеркнул он.

Как отметил Кортни, западные санкции, введенные в связи с войной в Украине, ограничили доступ России к европейским направлениям железнодорожного транспорта.

"Казахстан, Азербайджан и Грузия играют решающую роль в качестве транзитных маршрутов Среднего коридора. Китайские инвестиции также имеют важное значение для модернизации транспортной инфраструктуры и доставки товаров через данный маршрут", - сказал он.

По его словам, главной сложностью Среднего коридора является отсутствие интермодальных перевозок и их высокая стоимость.

"Требуется больше барж на Каспийском море, а также увеличение пропускной способности контейнерных портов Грузии на Черном море. Железнодорожная инфраструктура вдоль Среднего коридора требует улучшения. Приватизирование железнодорожных систем могло бы привлечь больше частного капитала и технологий", - добавил бывший посол.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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