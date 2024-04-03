Азербайджан делает ставку на расширение использования "зелёной" энергии

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Известно, что температура воздуха на планете с каждым годом в определенной степени повышается. Мы чувствуем эту негативную тенденцию в нашей жизни. Глобальное потепление вызывает таяние ледников, сокращение пахотных земель и повышение дневных температур.

Но в чем причина потепления?

Одной из основных причин является загрязнение атмосферы выбросами углекислого газа.

Например, страны с крупной экономикой и тяжелой промышленностью играют важную роль в загрязнении атмосферы и, следовательно, в ускорении глобального потепления.

Лишь несколько стран мира выбрасывают большую часть углекислого газа (CO2) в воздух. Это Китай, США, Индия, Россия и Евросоюз.

Каков выход?

Первый тезис о выходе из ситуации был выдвинут в 1991 году британским экономистом Майклом Джейкобсом. По его словам, выход - переход на "зеленую энергетику" или "зеленую экономику". Он также презентовал книгу "Зеленая экономика: окружающая среда, устойчивое развитие и политика будущего".

Причинами, делающими переход на "зеленую энергетику" актуальным, являются:

- использование "зеленой энергии" помогает уменьшить изменение климата и ограничить глобальное потепление;

- в результате развития отрасли "зеленой энергетики" создаются новые рабочие места, что является одним из важных факторов устойчивого развития;

- использование "зеленой энергии" играет важную роль в улучшении качества воздуха;

- переход на "зеленую энергетику" стимулирует применение новых подходов и технологий в этой сфере;

- Использование "зеленой энергии" важно и для здоровья людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 13 миллионов смертей во всем мире ежегодно связаны с загрязнением воздуха.

Поскольку глобальное потепление усиливается с каждым годом, страны ускоряют этот "зеленый" переход.

По прогнозам, энергия из возобновляемых источников обеспечит 65 процентов мирового производства электроэнергии к 2030 году. По расчетам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, к 2050 году 90 процентов мировой электроэнергии можно будет получать из возобновляемых или "зеленых" источников энергии.

К 2050 году выбросы углекислого газа во всем мире сократятся на 70 процентов, что поможет предотвратить изменение климата. Прежде всего, произойдет быстрый рост производства электроэнергии за счет энергии ветра и солнца. Сообщается, что это произойдет в основном на Кавказе, в Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европе. В целях предотвращения глобального изменения климата планируется сократить выбросы углекислого газа до минимального уровня в период после 2050 года. Водород и синтетическое топливо, прямая электрификация, биотопливо окажут существенное влияние на инновационные бизнес-модели и структурные изменения в этой области.

Роль Азербайджана в переходе на "зеленую энергетику"

Наряду со странами, которые загрязняют мир, есть также страны, которые хотят предотвратить загрязнение нашей планеты. Азербайджан занимает первое место среди них. Выгодное географическое положение и климатические условия Азербайджана создают широкие возможности для производства "зеленой энергии". Большие успехи достигаются в сфере производства возобновляемой энергии за счет ветровых, солнечных, горных рек, биомассы и источников геотермальной воды.

Уже существует стратегия перехода к "зеленой энергетике" Азербайджана. В этом отношении с 2020 года было предпринято много важных шагов.

Следует особо подчеркнуть, что Азербайджан добился большого прогресса в сфере использования энергии ветра и солнца.

Для развития этой отрасли на освобожденных от оккупации территориях проводится большая работа. Транспортировка "зеленой энергии" на мировые рынки является одним из основных направлений энергетической политики Азербайджанского государства. Азербайджан планирует к 2030 году достичь потенциала производства возобновляемой энергии в размере 5000 мегаватт. В 2023 году в Азербайджане введена в эксплуатацию крупнейшая солнечная электростанция региона Кавказа и Центральной Азии мощностью 230 мегаватт, продолжается строительство новых таких станций. Важная работа ведется в направлении строительства электрического кабеля "зеленой энергетики", который протянется от Каспийского моря до Черного моря и Европы.

"Зеленый" потенциал Азербайджана

Технический потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Экономический потенциал возобновляемых источников энергии составляет 27 ГВт, энергии ветра - 3000 МВт, солнечной энергии - 23000 МВт, биоэнергетического потенциала - 380 МВт, потенциала горных рек - 520 МВт.

В целях развития сферы возобновляемой энергетики в Азербайджане проекты реализуются при поддержке международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития.

"Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов, "ACWA Power" из Саудовской Аравии, "BP" из Великобритании, "Fortescue Future Industries" из Австралии, "TEPSCO" из Японии, "Maire Tecnimont" из Италии, "China Gezhouba Group Overseas Investment". "Тоталь" France Energies" и другие иностранные компании подписали соглашения о производстве возобновляемой энергии в Азербайджане, и соответствующие меры реализуются. Карабах и Восточный Зангезур, а также Нахчыванская Автономная Республика объявлены зонами "зеленой энергетики". Эти территории обладают высоким потенциалом .

В целом в Азербайджане на уровне высшего руководства ведется системная работа по переходу на "зеленую энергетику". Это во многом способствует достижению серьезных результатов. Проведение в Азербайджане COP29, самого престижного климатического мероприятия в мире, является результатом системной работы нашей страны в этой области.