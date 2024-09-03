Азербайджан запретил импорт этой продукции

Ограничен ввоз в Азербайджан мяса птицы и птицепродуктов с административной территории Любуск (Польша).

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных, на административной территории Любуск был зарегистрирован случай заражения высокопатогенным птичьим гриппом.

Для защиты территории Азербайджана, в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" и с учетом принципа зонирования, ввоз мяса птицы и птицепродуктов, кормов для птиц и кормовых добавок для птиц (растительного происхождения, за исключением кормов и кормовых добавок, полученных путем химического и микробиологического синтеза), импорт оборудования, используемого для содержания, забоя и переработки птицы с этой территории и в радиусе 10 км от нее, ограничен.

В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих с указанной административной территории, либо транзитом пересекающих и въезжающих в республику, а также через территорию республики в другие страны.