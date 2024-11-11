ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг" представлены широким павильоном

В рамках COP29 "Азерэнержи" и "Азеришыг" представлены в Зеленой зоне широким павильоном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространило ОАО "Азерэнержи".

Было отмечено, что сегодня состоялось открытие павильона, и гости осмотрели территорию. Здесь посетителям была предоставлена обширная информация о макетах и подготовленных презентациях. В том числе были распространены презентационные бюллетени и каталоги.

Принятые "Азерэнержи" меры по декарбонизации, строительство 32 гидроэлектростанций общей мощностью 270 мегаватт менее чем за 4 года в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных "зеленой энергетической зоной", и другая информация вызвали широкий интерес у гостей.

Всего же в Зеленой зоне "Азерэнержи" планирует провести 6 мероприятий, 5 церемоний подписания и различные встречи с руководителями известных международных энергетических компаний.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.