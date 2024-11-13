Финансовая система должна более чутко реагировать на потребности уязвимых стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите лидеров малых островных развивающихся государств COP29 по изменению климата в Баку.

Гутерриш призвал к срочной реформе международной финансовой системы для решения проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны. "Ваши страны столкнулись с настоящим ураганом удушающего долга, высоких капитальных затрат, роста цен и COVID-19, который парализовал вашу экономику. Результат: нехватка средств для борьбы с изменением климата или более широкого устойчивого развития", - сказал Гутерриш, подчеркнув необходимость преобразующих изменений.

Глава ООН высоко оценил "Пакт о будущем", принятый консенсусом в сентябре, который позволил добиться значительных успехов в преодолении глобального финансового неравенства. "Он призывает к реформированию международной финансовой архитектуры, включая эффективное облегчение долгового бремени", - отметил Гутерриш. "Это обязывает страны продвигать стимулы для достижения ЦУР в размере 500 миллиардов долларов в год".

"В нем содержится просьба к многосторонним банкам развития рассмотреть пути улучшения доступа развивающихся стран к льготному финансированию. И учитывать структурную уязвимость, в том числе с помощью многомерного индекса уязвимости", - сказал он. Гутерриш также подчеркнул важность предоставления уязвимым странам со средним уровнем дохода доступа к необходимым средствам для их развития и повышения устойчивости к изменению климата.

Поскольку обсуждение вопросов финансирования борьбы с изменением климата заняло центральное место на КС-29, Гутерриш выдвинул новую цель финансирования борьбы с изменением климата, которая позволит мобилизовать триллионы долларов, необходимые развивающимся странам. "Нам нужна новая цель в области финансирования борьбы с изменением климата, которая позволит мобилизовать триллионы долларов финансовых средств, необходимых развивающимся странам, при значительном увеличении государственных средств на льготных условиях", - сказал он. "Эта цель должна обеспечить ясность в отношении того, как будут мобилизовываться средства".

В своем призыве к действию Генеральный секретарь ООН призвал к поиску инновационных источников финансирования, включая налоги на авиацию, судоходство и добычу ископаемого топлива. "Используйте инновационные источники, такие как налоги на авиацию, судоходство и добычу ископаемого топлива", - призвал он. Кроме того, он призвал к созданию всеобъемлющей структуры, обеспечивающей доступность, прозрачность и подотчетность в финансировании борьбы с изменением климата. "Включите систему доступности, прозрачности и подотчетности, чтобы укрепить уверенность в том, что средства будут предоставлены и доступны", - добавил Гутерриш.

Генсек ООН также подчеркнул необходимость существенных реформ в МБР, чтобы они могли лучше поддерживать борьбу с изменением климата. "Это также должно включать значительное повышение капитализации и реформы МБР, в том числе для того, чтобы они могли привлекать гораздо больше частного финансирования по разумным ценам", - заключил он.