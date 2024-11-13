На COP29 страны договорились о механизме, который показывает, что мы сможем работать вместе, если сплотимся

В первый день COP29 в Баку страны договорились о механизме, который показывает, что мы сможем работать вместе, если сплотимся.

Об этом сообщил журналистам министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что финансирование является основной темой COP29.

"Считаю, что у нас уже есть предварительные положительные результаты, по статье 6.4. Более десяти лет не удавалось найти общего решения. В первый день COP29 в Баку страны договорились о механизме, который показывает, что мы сможем работать вместе, если сплотимся.

Таким образом, механизмы углеродного рынка, на наш взгляд, обеспечат необходимый ресурс для финансирования. Во-вторых, мы также высоко ценим совместное заявление многосторонних банков развития вчера вечером и рано утром. Как отмечается в совместном заявлении, мы высоко ценим ежегодное обязательство в размере 120 миллиардов долларов к 2030 году. Это значительный прогресс. Конечно, нам предстоит работать еще более усердно после этого", - отметил М.Джаббаров.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.