Обнародованы основные вызовы, возникшие в ходе аудитов в области климатической деятельности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на мероприятии "На какой стадии находятся правительства в своей деятельности в области климата? - Результаты оценки климатического сканера" в рамках COP29.

Выступая на мероприятии, председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов коснулся вызовов, возникших в ходе аудитов в сфере климатической деятельности.

Он отметил, что часть из них связана с Институтом аудита, а часть - с окружающей средой, в которой проводится аудит, и большинство из них актуальны для Высших органов аудита всех стран.

Среди основных вызовов председатель особо подчеркнул проблемы с ассортиментом и своевременным представлением информации, связанной с климатической деятельностью, нехватку опыта, который можно было бы считать хорошим в отношении климатического финансирования, наблюдение различий между теорией и практическим применением зеленого бюджета, наличие стандартов аудита, связанных с климатом, на стадии разработки, потребность аудиторов в приобретении специальных знаний и навыков в этой области, необходимость увеличения количества аудитов.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.