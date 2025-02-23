В Баку выросло производство в химической промышленности

В прошлом году в сфере химической промышленности в Баку было произведено продукции на 451,8 миллиона манатов.

Об этом Day.Az сообщили в Управлении статистики города Баку.

Согласно информации, этот показатель на 65 миллионов манатов, или на 16,8% больше, чем годом ранее. Так, в 2023 году объем производства в области химической промышленности в Баку составил 386,8 миллиона манатов.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане в сферах химической промышленности, производства фармацевтической продукции, изделий из резины и пластмассы было произведено продукции на 2109,1 миллиона манатов. По сравнению с предыдущим годом на 81,5 процента увеличилось производство фармацевтической продукции, на 18 процентов - изделий из резины и пластмассы, на 6,5 процента - продукции химической промышленности.