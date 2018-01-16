Азербайджанцы стали чаще обращаться к страховщикам

В 2017 году страховые компании (СК) Азербайджана собрали премии на 556,87 миллиона манатов, что на 14,56 процента больше показателя 2016 года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованного во вторник.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выплаты СК за тот же период составили 257,1 миллиона манатов, что почти на 8,4 процента больше показателя 2016 года.

Согласно отчету, 67,4 процента всех сборов на рынке пришлись на добровольное страхование, 32,6 процента - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 77,6 процента, а на обязательное страхование пришлось 22,4 процента выплат.

Сборы по добровольному страхованию составили 375,23 миллиона манатов, выплаты - на 199,4 миллиона манатов. Сборы по обязательным видам страхования составили - 181,6 миллиона манатов, выплаты - 57,68 миллиона манатов.

На каждые собранные 100 манатов выплаты страховых компаний составили 46,2 маната. За 2016 год этот показатель составил 48,8 маната.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook