Азербайджан будет продавать автомобили по всему СНГ

Азербайджано-иранский автомобильный завод "Хазар" планирует экспортировать около 20 процентов автомобилей, которые будут выпускаться до 2020 года в рамках первой стадии производства, сказал в четверг журналистам Эмин Ахундов, председатель правления компании AzerMash, являющейся совладельцем завода.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил глава компании, основным экспортным рынком предприятия являются страны СНГ. Ахундов добавил, что в настоящее время уже ведутся соответствующие переговоры с представителями зарубежных стран.

"Также рассматриваются заказы на местном рынке. Первым заказчиком стало министерство экономики", - сообщил Ахундов.

На заводе производятся автомобили под брендом "Хазар", а также будут производиться ряд моделей Peugeot и Renault. Ежегодная мощность завода составляет около 10 000 автомобилей. Ежегодная мощность завода составляет около 10 000 автомобилей. Как ожидается, в будущем эти автомобили будут поставляться в Украину, Россию и страны Центральной Азии.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская.

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