Какая упаковка лучше сохраняет вкус молока?

Вкус пастеризованного молока наилучшим образом сохраняется в стеклянной и пластиковой таре. Об этом сообщает Elsevier, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из-за мягкого и нежного вкуса молоко более восприимчиво к посторонним привкусам, связанным с упаковкой, чем многие другие напитки. На его вкус может повлиять не только окисление под действием света, но и поглощение вкуса тарой и наоборот, выделение материалом упаковки разных веществ", - поясняет МэриЭнн Дрейк, руководитель исследования из Университета штата Северная Каролина.

Чтобы оценить влияние упаковки на вкус, исследователи разлили пастеризованное цельное и обезжиренное молоко в шесть контейнеров разного типа: картонные коробки, пластиковые бутылки из трех разных пластиков, пластиковый пакет и стекло. При этом молоко сохранялось при температуре около 4 градусов в темноте.

После этого были проведены слепые дегустации на 10 сутки хранения, в ходе которых людям предлагалось оценить вкус напитка. Поскольку изначально молоко было одинаковым, вся разница в оценке должна быть связана только с типом тары.

Выяснилось, что тип упаковки действительно влияет на вкус молока, а обезжиренное молоко более подвержено этому влиянию, чем цельное. Молоко, расфасованное в картонные коробки, по мнению дегустаторов имело явные неприятные запахи, а химический анализ показал присутствие в нем веществ из картона (нетоксичных).

Авторы приходят к выводу, что оптимальной тарой для хранения молока является пластик и стекло, причем пластик может обеспечивать дополнительную защиту за счет непрозрачности - поскольку свет ускоряет окисление.