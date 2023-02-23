Крестоцветные овощи весьма низкокалорийны и богаты фолиевой кислотой, витаминами С, Е и К и клетчаткой. Клетчатку наряду с белком обязательно нужно включать в рацион, если хочется похудеть, потому что она помогает дольше сохранять чувство сытости и не переедать, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

К семейству крестоцветных (или капустных) относят:

цветную капусту

брокколи

рукколу

бок чой

брюссельскую капусту

белую и красную капусту

редьку

репу

редис

Крестоцветные известны своим специфическим ароматом и вкусом. За них отвечают соединения глюкозинолаты. Доказано, что они обладают противораковым действием. Так, исследования на крысах и мышах показали, что соединения, которые образуются из расщепленных глюкозинолатов в капустных - индолы и изотиоцианаты - защищают клетки от повреждения ДНК, дезактивируют канцерогены и обладают антибактериальным и противовирусным действием.

Компоненты крестоцветных овощей благотворно влияют на биомаркеры процессов, связанных с раком, и у некоторых людей. Конечно, у людей процессы возникновения рака более сложны и зависят не только от питания, поэтому нельзя однозначно сказать "Ешь брокколи - и у тебя не будет рака". Но некоторая связь определенно имеется.

Сколько нужно есть крестоцветных?

В разных странах организации, отвечающие за питание, дают немного разные оценки нормы потребления овощей в день. Например, Всемирная организация здравоохранения предлагает есть каждый день не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод, стараясь употреблять разные их виды и делить порцию на 5 приемов пищи. То есть, одна порция это примерно 80 граммов - для удобства можно принять за порцию размер своего кулака. В нее может входить, например, одно большое соцветие брокколи, кусочек тыквы и пара помидоров черри.

Российский Минздрав рекомендует есть около 600 граммов овощей и фруктов в день. В это количество обязательно стоит включать хотя бы один вид крестоцветного - организм скажет вам спасибо. Лучше всего есть их сырыми - в сваренном или жареном виде теряется большая часть пользы, и остается только клетчатка. Но съесть в приготовленном виде - точно лучше, чем не съесть вовсе.

Как вкусно приготовить крестоцветные?

Брокколи. Ее можно есть в качестве перекуса с соусом после предварительного бланширования. Попробуйте приготовить брокколи на пару - так максимально сохранится ее польза - и посыпать тертым сыром или запечь в духовке с оливковым маслом, солью и перцем. А еще можно сделать сырную запеканку из брокколи с пармезаном и хрустящими панировочными сухарями, если вам не нравится вкус соцветий.

Цветная капуста. Этот овощ можно запечь в жирном кокосовом молоке, посыпав сыром - и вы не почувствуете ее специфического запаха. Также ее можно есть сырой: просто нарежьте соцветия тонкими слайсами, смешайте с нарезанным сельдереем и мелко натертым пармезаном и его более крупными кусочками.

Брюссельская капуста. В магазинах сейчас ее можно встретить только в замороженном виде, но не волнуйтесь: полезные свойства все равно сохранятся. Попробуйте запечь брюссельскую капусту с бальзамическим уксусом и медом, чтобы создать контраст ее изначально пресному вкусу. Еще можно тушить ее в соевом соусе, также добавив немного сиропа или меда для сладости. Вы удивитесь, как преобразится вкус капусты!

Белая и красная капуста. Лучший способ получить всю пользу от этой капусты - солить ее и есть в ферментированном виде. Просто добавляйте 2-3 столовых ложки капусты в один прием пищи - и получите не только пользу от капусты, но и от пробиотиков после ферментации - они помогают поддерживать иммунитет и здоровье кишечника.

Помните, кто кочерыжку крестоцветных, купленных в магазине, есть не стоит. Она накапливает больше всего нитратов, что плохо может сказаться на здоровье. Но если капуста выросла в вашем огороде - смело ешьте и кочерыжку, предварительно очистив ее ножом или овощечисткой.