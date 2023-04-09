Горький шоколад: польза и вред

Люди употребляют какао-бобы уже сотни лет: индейцы-майя готовили из них горький холодный напиток с высокой пищевой ценностью, европейцы долгое время пили горячий шоколад со специями и сахаром, передает Day.Az со ссылкой на food.ru.

Плитки же начали делать только в 1842 году, после того как был найден экономически выгодный способ выжимки масла какао. Сегодня на полке магазина можно найти шоколад на любой вкус и кошелек, но насколько он полезен для организма?

Польза горького шоколада

Шоколад - один из самых спорных продуктов: одни считают его вредным и отказываются или ограничивают употребление, другие - полезным и обязательно включают в свое меню. Важно понимать, что основной вред организму наносит сахарный песок, который в больших количествах содержится в молочном и белом сортах. Выбирая хорошую плитку с высоким содержанием какао, вы сможете получить всю пользу бобов без выброса инсулина.

Интересный факт

Темный сорт снижает уровень глюкозы в крови и помогает избавиться от инсулинорезистентности, поэтому будет полезен при диабете второго типа и метаболическом синдроме.

Этот десерт также способствует предотвращению инсультов и снижению кровяного давления у людей, страдающих гипертонией. По этой же причине его рекомендуют беременным женщинам в качестве профилактики развития преэклампсии - опасного осложнения с резким повышением давления.

Не будет лишним иметь дома пару плиток и в период простуд: благодаря теобромину долька горького десерта помогает бороться с приступами кашля эффективнее лекарственных средств.

Вред для организма

Даже горький шоколад без сахара может нанести урон здоровью, если есть его слишком много: во всем нужна мера. При ее соблюдении опасаться следует разве что аллергической реакции. Чаще всего она проявляется в виде высыпаний на коже и зуда в области горла.

Большую роль играет качество сырья, используемого на производстве. Недобросовестные изготовители, в целях сокращения расходов, закупают сырье с высоким содержанием какаовеллы - шелухи боба. Она считается самой грязной частью плода, ведь накапливает в себе пестициды и соли тяжелых металлов, опасные для здоровья. Чаще всего в плитках находят свинец и кадмий: первый влияет на головной мозг, второй повреждает легкие и почки.

Интересный факт

Алкалоид теобромин, содержащийся в плодах шоколадного дерева, особенно опасен для домашних животных: употребление всего 300 миллиграмм на 1 кг веса может привести к рвоте, тремору, судорогам и кровотечениям.

Если же в составе вашей плитки кроме какао-порошка и масла есть сахарный песок, мед, фруктоза и другие подсластители, употребление чревато подъемом уровня глюкозы в крови и развитием диабета, обострением акне, развитием ожирения.