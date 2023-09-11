Чем полезна и врдена стевия?

О вреде обычного белого сахара трубят врачи, диетологи, авторитетные медицинские организации. Но отказаться от сладкого сложно, сколько бы аргументов против не существовало. Приходится искать альтернативы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГастрономЪ, Одна из них - стевия - хороша многим: это сахарозаменитель растительного происхождения, который можно купить за разумные деньги. Рассказываем, что нужно знать о пользе и вреде этого растения.

История происхождения стевии

Стевию называют натуральным заменителем сахара. Хотя сахар - тоже продукт растительного происхождения, да и история стевии по продолжительности сравнима с историей сахарного тростника. Поэтому более справедливо называть это растение альтернативой привычному и универсальному рафинаду. В чем-то его даже превосходящей.

Стевия - это многолетняя трава, родина которой Южная Америка. Ее свойства еще несколько тысяч лет назад опытным путем открыли коренные жители континента. Индейцы использовали стевию как лекарственное растение и подслащивали ею еду. Но ставшее расхожим название растение получило многим позже - когда в XVI веке ее исследовал ботаник Петрус Стевус, работавший в университете Валенсии. Кстати, еще стевию называют медовой травой.

Почему стевия популярна

До СССР стевия добралась только в 1934 году благодаря академику Вавилову. Понадобилось время, чтобы для наших регионов она перестала быть экзотикой. Сейчас стевию не только импортируют, но и выращивают в Крыму, на Кубани, в Ставрополье. Она продается на любом маркетплейсе и в магазинах здорового питания за разумную цену в форме таблеток, саше или сиропа.

В целом же тенденция такова, что рынок сахарозаменителей растет быстро - быстрее, чем рынок сахара. И даже если не учитывать многочисленные исследования о вреде обычного сахара, у популярности стевии есть железное объяснение - она почти не содержит углеводов, а значит и калорий. Только представьте: в 100 г порошка из сушеных листьев стевии всего 16 ккал, а в таком же количестве белого сахара - около 399 ккал. При этом южноамериканская трава значительно более сладкая - в сотни раз.

Что особенного в стевии

Низкая калорийность - не единственное достоинство стевии. В описании этого растения мы не будем подробно останавливаться на химических тонкостях, но о его пользе расскажем главное. В медовой траве содержатся витамины A, B, C, калий, фосфор, магний, железо, цинк, кремний. Еще стевия богата флавоноидами и танином, антиоксидантами, которым приписывают способность уменьшать риск развития злокачественных образований. Существуют данные, что стевия не дает размножаться микробам, обладает антибактериальными и мочегонными свойствами. Убедительных научных доказательств этому пока нет, однако растение активно исследуется. Кстати, за интенсивную сладость в стевии отвечают два натуральных соединения (гликозида) - стевиозид и ребаудиозид.

Стевия и диабет

Гораздо важнее роль стевии в терапии диабета и регулировании уровня сахара в крови. Для диабетиков это южномериканское растение в каком-то смысле спасение. В любой форме стевия почти не содержит углеводов и не провоцирует скачок инсулина. Для выраженного сладкого вкуса ее нужно совсем немного - выходит к тому же экономно.

Поскольку сахарный диабет сложное и распространенное заболевание влияние стевии на уровень глюкозы исследуется часто. В относительно недавнем исследовании (2020 года) принимали участие 34 пациента с диабетом второго типа. Их разделили на две группы - одни получали подслащенный стевией чай, другие - напиток с сукралозой. Эксперимент продолжался восемь недель, все время у испытуемых отслеживали уровень сахара в крови - до и после трапез. Оказалось, что стевия не вызывает резкого скачка глюкозы, даже если принимать ее натощак.

Сравнение стевии с другими подсластителями

Стевия - популярный сахарозаменитель, однако искусственные аналоги, например, скандально известный аспартам, в качестве добавок в пищевые продукты используются чаще. Потому что дешевые и практичные.

Умение читать этикетки и ориентация в видах сахарозаменителей помогут сделать правильный выбор. Вот, чем стевия отличается от сахара и других его аналогов:

слаще сахара

содержит мало калорий

имеет натуральное, растительное происхождение

разрешена при сахарном диабете

имеет специфический горьковатый вкус

можно нагревать

Стевия не единственный низкокалорийный сахарозаменитель. Например, в 100 г аспартама всего 4 ккал, но его нельзя использовать в блюдах, требующих термическую обработку. А у сукралозы нет постороннего привкуса, ее можно использовать в выпечке, но она все же калорийна - 268 ккал на 100 г.

Возможный вред стевии

Низкая калорийность, антиоксиданты в составе, антибактериальные свойства - кажется, аргументов за стевию так много, что можно смело заменить ею обычный сахар в рационе. Но даже в этой бочке меда есть ложка дегтя. В 1980-х годах живо обсуждались предположения, что стевия может вызывать мутации в рационе. После этого несколько десятилетий растение исследовали с особой придирчивостью. И только в 2004 году ВОЗ авторитетно заключила: стевия абсолютно безопасна для организма. Да, как и у любого растения, у нее есть вредные свойства, но они не перекрывают полезные, если соблюдать рекомендованную дозировку - до 2 мг на килограмм веса, что соответствует 40 г обычного сахара в сутки. При передозировке стевия может стать причиной тошноты, диареи и вздутии живота, а также вызвать зависимость. С осторожностью к растению стоит относиться при аллергии и пищевой непереносимости - все же это продукт нетипичный для наших широт.

Как использовать стевию

По-разному: ее можно нагревать, так что допустимо подслащивать кондитерские изделия - выпечку, пирожные, торты. Однако учтите, что у сахарозаменителя специфический горьковатый привкус. Он может изменить вашу любимую шарлотку или пирог со сливами. Сначала попробуйте стевию в чае, чтобы оценить ее вкус. И лишь потом используйте в кулинарии.