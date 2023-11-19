Бутылку виски Macallan 60-летней выдержки продали за рекордную сумму

Бутылка редчайшего шотландского виски Macallan 60-летней выдержки установила рекорд стоимости на торгах Sotheby's в Лондоне. Как сообщается на сайте аукционного дома, раритет ушел с молотка за £2,19 млн ($2,7 млн по текущему курсу) при том, что его оценочная стоимость была установлена на уровне $0,9-1,5 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Прежний мировой рекорд стоимости спиртных напитков, проданных на аукционе, составлял £1,5 млн ($1,9 млн). Эта сумма была выручена за бутылку такого же виски Macallan в другом оформлении, проданную в 2019 году. Два предыдущих рекорда также были установлены при продаже 60-летнего Macallan в 2018 году.

Самый дорогой виски в мире был изготовлен в 1926 году и до 1986 года выдерживался в бочках из-под хереса, сделанных из древесины темного европейского дуба. После этого он был разлит по 40 бутылкам объемом 0,75 л и предложен "самым ценным клиентам" Macallan, так и не поступив в свободную продажу. Этикетки для двух серий из 12 бутылок были изготовлены на основе эскизов итальянского художника Валерио Адами и британского графика Питера Блейка, еще одну этикетку вручную нарисовал ирландец Майкл Диллон.

Проданная в субботу бутылка относится к серии Valerio Adami. Как сообщает сайт Sotheby's, другая такая же скорее всего разбилась во время разрушительного землетрясения магнитудой 9,0, произошедшего в Японии в 2011 году. По меньшей мере еще одна бутылка Macallan 1926 года считается выпитой.

Перед продажей бутылка прошла процедуру реставрации на винокурне Macallan в шотландском Глазго. Была произведена замена пробки и защищающей ее обертки и взят образец напитка объемом 1 мл для сравнения с другим виски из той же партии.

"Я пробовал крошечную каплю этого виски. У него исключительно насыщенный вкус, в котором много нот сухофруктов, что вполне ожидаемо, много специй и много древесных нот", - заявил агентству AFP глава отдела виски Sotheby's Джонни Фаул.

По его словам, напиток, который за десятилетия выдержки приобрел цвет кофе, обладает исключительными вкусовыми качествами, но требует вдумчивого подхода из-за своей насыщенности.

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