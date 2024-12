Ученые назвали лучшую замену мясу и молоку

Относительно питательности, цены, а также влияния на окружающую среду и здоровье хорошей альтернативной мясу и молоку может выступить горох. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По словам исследователей, нынешние объемы производства мяса и молочных продуктов заметно вредят экологии. Среди прочего на сектор животноводства приходится порядка 20 процентов от всех выбросов парниковых газов в атмосферу Земли. Многие предприятия реагируют на растущий спрос на "зеленый" аналог продуктов животного происхождения и, например, создают искусственное "мясо". В качестве замены молока также существуют разнообразные имитирующие его напитки из сои и миндаля.

Комплексный анализ 24 альтернатив мясу показал, что именно горох, фасоль и прочие бобовые заметно превосходят по многим параметрам вегетарианские бургеры и растительное молоко. По мнению ученых, выбор бобовых вместо продуктов животного происхождения позволил бы сократить дисбаланс в питании в странах с высоким уровнем дохода, а смертность от связанных с ним заболеваний, - на одну десятую, передает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.