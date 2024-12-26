Как кола и хот-дог влияют на продолжительность жизни?

Ученые провели исследование, в котором выяснили, сколько времени жизни теряют люди, употребляя стакан газировки или хот-дог. Об этом сообщил Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Согласно их данным, один хот-дог сокращает продолжительность жизни в среднем на 36 минут, а добавление газировки увеличивает этот показатель на еще 12 минут. Исследование охватило более 5800 продуктов питания в США. Вредность этой еды оценили по содержанию добавок, а также микро- и макроэлементам.

Руководитель исследования Оливье Жолье подытожил, что даже незначительные изменения в рационе приводят к значительным улучшениям в состояния здоровья, передает издание.