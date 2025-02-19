Врач раскрыл секрет безболезненного отказа от сладкого

Врач Руслан Масгутов рассказал, что во время отказа от сладкого нельзя винить себя за срывы и съеденный лишний кусок десерта. В Telegram-канале доктор раскрыл секрет безболезненного перехода на правильное питание, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Важно понимать, что когда ешь пирожное, то получаешь удовольствие всего три секунды. После начинаются скачки давления, перепады настроения, нарушение сна. Поэтому важно дать четкую установку мозгу, что это вредно", - призвал доктор.

В то же время он порекомендовал не винить себя за съеденное сладкое, так как чувство вины вызывает серьезный стресс. Важно, по мнению доктора, дать установку, что сладкого нужно есть меньше, а, например, полезной клетчатки больше. Если увеличивать в рационе количество полезных продуктов, то желание есть сладости пропадет, заверил врач.