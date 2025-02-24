Из ресторана известного шеф-повара украли 500 статуэток кошек

Британский шеф-повар и ведущий пожаловался, что из его нового ресторана за неделю украли около 500 статуэток кошек. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известный ресторатор и повар, 58-летний Гордон Рамзи, недавно открыл новый ресторан азиатской кухни в Лондоне - Lucky Cat 22 Bishopsgate. Дизайнеры использовали в интерьере сотни кошачьих фигурок "манэки-нэко", популярных в японской культуре. "Манэки-нэко" - это узнаваемые статуэтки в виде белых кошек с красными ошейниками и поднятой рядом с головой лапкой, которая качается. Некоторые люди верят, что статуэтки манэки-нэко приносят удачу

Рамзи сообщил о многочисленных кражах в программе "Шоу Джонатана Росса". "У нас воруют кошек. На прошлой неделе украли 477 экземпляров - каждый стоил 4,50 фунта стерлингов (примерно 500 рублей)", - сказал он. Эта сумма означает, что шеф-повар потерял в общей сложности 2146,5 фунта стерлингов (примерно 240 тысяч рублей) за неделю. Полиция Лондонского сити заявила, что не получала никаких сообщений о краже из ресторана.