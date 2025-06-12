Популярный миф о салате из огурцов и помидоров опровергли

Диетолог Александр Бурлаков опроверг популярный миф о салате из помидоров и огурцов. Пост о популярном блюде он опубликовал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Бурлакова, мнение, что помидоры и огурцы в салате нейтрализуют пользу друг друга - это не более чем распространенное заблуждение. "Аскорбиновая кислота (витамин С) может частично разрушаться в присутствии аскорбиназы (фермента в огурцах), но это незначительно и не имеет клинической значимости в рамках рациона целиком", - объяснил врач.

Помидоры и огурцы вместе, подчеркнул он, остаются источником антиоксидантов, клетчатки, калия и других фитонутриентов.