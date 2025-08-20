Диетолог предупредил об опасности перекусов

Периодические перекусы вместо полноценных приемов пищи нарушают баланс питания и в конце концов наносят вред здоровью. Об этом предупредил нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По словам медика, перекусы почти никогда не могут быть полезными. Он отметил, что исключением являются только случаи, когда между приемами пищи проходит длительный временный интервал, например перед спортивной тренировкой. Доктор призвал строго следить за режимом своего питания и готовить для этого еду заранее.

- Спортсмены готовят себе еду на целый день, отваривая рис, гречку, курицу или индейку, а также приготавливая овощи. Они употребляют эту еду в течение дня, - передает слова Калинчева "Радио 1".