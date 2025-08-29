Названы продукты, которые естественно отбеливают зубы

Некоторые продукты, такие как клубника, ананас, молочные продукты, а также яблоки и морковь, помогают естественным образом отбелить зубы. Об этом "Газете.Ru" рассказал стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог "СМ-Стоматология" Павел Лысенков, передает Day.Az.

По его словам, мягко отбелить зубы помогает клубника. Дело в том, что в ее составе содержится яблочная кислота, которая бережно растворяет пигментные пятна на поверхности эмали. При этом стоматолог подчеркнул, что быстрого эффекта ждать не стоит, и результат, как правило, не дает серьезного отбеливания.

Кроме того, помогают удалять налет с поверхности зубов яблоки и морковь. А входящая в состав яблочная кислота, как и в клубнике, способствует удалению пигментных пятен с поверхности эмали.

"Для естественного отбеливания подойдет и ананас. Этот фрукт содержит фермент, который очищает зубы от налета. Однако, как и в случае с клубникой, быстрого результата не будет", - продолжил Лысенков.

Также врач обратил внимание на пользу молочных продуктов, которые способствуют нейтрализации кислот в полости рта, обладая бактериостатическим действием, и помогают снять зубной налет. При этом они насыщают организм кальцием и фосфором, что также благотворно влияет на зубы.

"А вот натирать зубы долькой лимона, вопреки распространенному заблуждению, не стоит. Это не только не поможет отбелить зубы, но и может способствовать разрушению эмали из-за лимонной кислоты и, как следствие, развитию повышенной чувствительности зубов и кариесу", - предупредил Лысенков.