Развеян миф о пользе читмилов при похудении

Понятие "читмил" пришло из профессионального бодибилдинга. В традиционном понимании читмил представляет собой заранее запланированный прием пищи с временным отклонением от рациона, рассчитанного на снижение веса. Следует понимать, что с точки зрения физиологии и диетологии этот подход не является универсально полезным и не имеет отношения к принципам здорового питания, рассказала "Газете.Ru" Екатерина Стрельникова, врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт XFIT, передает Day.Az.

"Существует распространенное мнение, что читмил способен "ускорить метаболизм" или "разогнать обмен веществ", особенно если человек длительное время находился в дефиците калорий. Однако с научной точки зрения подобные утверждения не имеют убедительных доказательств. Резкие колебания в потреблении калорий могут восприниматься организмом как стресс, особенно после длительного ограничения, в ходе которого страдает не только энергетический баланс, но и поступление важных питательных веществ", - объяснила она.

Если после продолжительной диеты организм получает резкий избыток калорий, особенно из источников с низкой питательной ценностью (фастфуд, рафинированные сладости, переработанные продукты), это может активизировать не "метаболизм", а наоборот - механизмы накопления жира.

"Это защитная реакция: организм стремится восполнить запасы на случай повторного дефицита. В этом контексте читмил скорее мешает снижению массы тела, чем способствует ему", - добавила эксперт.

Тем не менее при грамотном подходе читмил может быть использован в питании для профессиональных бодибилдеров в индивидуальном порядке. В таких случаях рекомендуется выбирать блюда с сохранением пищевой ценности (крупы, паста из твердых сортов пшеницы, красная рыба, растительные масла) и соблюдать умеренность в порциях.