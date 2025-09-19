Названы продукты для предотвращения инсульта и инфаркта

Главной причиной инсультов и инфарктов является атеросклероз, предупредила врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова. Продукты для предотвращения этого заболевания она назвала в беседе с KP.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Залетова отметила, что атеросклероз развивается незаметно, а проявляется внезапно, когда просвет сосуда критически сужен или когда бляшка разрывается и образует тромб. По ее словам, основной фактор возникновения этого заболевания - холестерин. Он скапливается на стенках сосудов и постепенно закупоривает их.

Для профилактики этого состояния терапевт посоветовала пять продуктов питания: жирную рыбу, такую как лосось, сельдь или скумбрию, орехи и семена, а также овсянку и другие цельнозерновые продукты. Кроме того, врач призвала использовать оливковое масло первого холодного отжима (extra virgin) для заправки салатов. Также для профилактики атеросклероза полезно есть больше овощей и фруктов.