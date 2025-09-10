Названо неожиданное последствие пристрастия к пиву

Нидерландские ученые выяснили, что любители пива становятся привлекательнее для комаров на 35%.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы на сервисе препринтов bioRxiv.

Эксперимент прошел в необычных условиях - прямо на музыкальном фестивале Lowlands, где исследователи из университета Радбауд установили передвижную лабораторию.

В исследовании приняли участие около 500 добровольцев. Сначала испытуемые заполняли анкеты о питании, гигиене и образе жизни, после чего помещали руку в специальный прозрачную камеру с насекомыми. Укусить комары не могли, но реагировали на запах кожи. Встроенные в стенки отсека видеокамеры фиксировали степень интереса насекомых.

Результаты показали, что любители пива становятся для комаров привлекательнее примерно на 35%. Повышенное внимание насекомые проявляли и к тем, кто делил постель с партнером накануне. Напротив, недавний душ и использование солнцезащитного крема снижали вероятность оказаться целью.

По словам ученых, комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло, но и на химические сигналы кожи, которые изменяются под влиянием привычек человека. Эти данные помогают объяснить, почему одни люди становятся настоящими "магнитами" для насекомых, а другие почти не страдают от укусов.

Авторы работы подчеркивают, что комары являются переносчиками опасных инфекций, включая малярию и лихорадку Денге. Поэтому даже простые меры - от регулярного душа и солнцезащитного крема до умеренного употребления алкоголя - могут стать дополнительной защитой для здоровья.